Acte a Pals de senadors i càrrecs locals del PDeCAT per rebutjar l'extracció de corall

El PDeCAT al Senat i representants del món local de la formació a les comarques gironines es van reunir ahir Pals per mostrar el seu rebuig contra l'extracció del corall vermell a la costa catalana i exigir la seva recuperació. «El corall vermell està en perill d'extinció», va denunciar el portaveu del Partit Demòcrata al Senat, Josep Lluís Cleries, remetent-se a informes científics de la Generalitat així com l'alerta de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). «Hem de salvar aquesta espècie marítima de la nostra costa per preservar la nostra riquesa natural i en benefici del conjunt de la societat», afegia.

Cleries va exigir al nou govern socialista que anul·li la concessió de les 12 llicències, conservi les colònies i respecti les zones limítrofes de Begur a la frontera respectant la moratòria de 10 anys. Per la seva part, el senador per Girona, Joan Bagué, ha destacat haver registrat una moció al Senat en què insta el Govern a emprendre mesures en aquest mateix sentit així com la compareixença del nou ministre i diverses iniciatives.