Incendi en un taller de pintura del passeig d'Olot, a Girona

Un treballador va resultar ferit de poca gravetat i intoxicat per inhalació de fum, ahir, en l'incendi d'un taller de pintura situat al número 30 del passeig d'Olot de Girona. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de foc a les 15.57 hores i fins al taller hi van desplaçar sis dotacions. En l'incendi, va resultar intoxicat per fum un treballador de l'establiment, que també va patir una cremada de poca gravetat al braç. L'home va ser evacuat d'urgència a l'hospital Santa Caterina de Salt.