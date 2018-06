Mala maror entre independentistes de Bescanó pel parc U d'Octubre

El mes de març passat el ple va votar-hi a favor per unanimitat, però la decisió «unilateral», a criteri d'ERC i la CUP, de l'equip de Govern del PDeCAT d'organitzar l'acte d'inauguració del parc dedicat a l'U d'Octubre de 2017 va deslluir la festa d'ahir al vespre. Ni ERC ni CUP hi van assistir per «denunciar una forma de fer que no suma». Consideren que els mètodes del PDeCAT «no respecten [precisament] l'esperit de l'1 d'octubre, en què vam aconseguir celebrar el referèndum» a base de «teixir la complicitat i la implicació de tots». Van ser «gent de dretes, d'esquerres, demòcrates, no hi havia colors», els que van fer possible la celebració de la consulta independentista, recorden els dos partits crítics amb l'equip de govern que encapçala Pere Lluís Garcia.



«Tres dies»

ERC i CUP es queixen que se'ls va convidar a la inauguració del parc U d'Octubre –situat a davant del casal d'avis– «tres dies» abans de l'acte, quan «ja s'havia publicitat i tancat». Polèmiques a banda, Bescanó passa a engruixir la llista de municipis de la província de Girona que dediquen un espai públic a la data del referèndum independentista, rere les passes d'ajuntaments com els de Girona i de Caldes de Malavella, per exemple (el municipi de la Selva dedicava, abans d'ahir, dijous, una plaça a l'1 d'Octubre, coincidint amb l'estada en un hotel del municipi dels Reis d'Espanya, Felip VI i Letizia, que van ser a Girona per entregar els premis de la Fundació Princesa de Girona).



Homenatge merescut

En el ple de març, PDeCAT i ERC, els dos partits amb representació al consistori, van acordar dedicar un espai a l'1 d'octubre, una decisió pensada en clau d'homenatge merescut als veïns que «van defensar els drets i llibertats malgrat les porres». Deia aleshores l'alcalde que és «imprescindible» que el poble «tingui un record» per a tots els qui «van defensar la democràcia durant el referèndum».