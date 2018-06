Més de 12.000 persones reclamen amb una sardana a Banyoles l'alliberament dels polítics presos

Més de 12.000 persones han participat aquest dissabte a la 'Sardana per la Llibertat' convocada pel CDR i l'Assemblea del Pla de l'Estany, conjuntament amb el Foment de la Sardana de Banyoles. Persones de diferents punts de Catalunya i també de la Catalunya del Nord han encerclat l'estany de Banyoles per reivindicar la llibertat dels polítics presos i, també, han reclamat que es faci efectiva la República catalana.

L'acte ha començat amb els missatges de Lluís Puig i de la delegada del govern de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret, que han saludat als assistents i han agraït la seva participació. A més, han fet reivindicat l'esperit de l'1 d'octubre. Seguidament, en el manifest que representants de les entitats organitzadores i d'Òmnium Cultural han llegit a l'escenari, han tornat a reivindicar la llibertat dels presos i exiliats. Igualment, han fet un clam per la llibertat d'expressió i de manifestació o reunió, "amenaçades" per la Llei Mordassa i per "l'arbitrarietat" del poder judicial.

La 'Sardana per la Llibertat' ha superat amb escreix les expectatives de participació i ha sigut un èxit organitzatiu. Marc Grabuleda, portaveu de l'organització, parlava amb emotivitat de la fita: "Estem molt satisfets i emocionats de l'èxit de la convocatòria i de la mobilització popular. Només serà a partir de la mobilització que es farà efectiva la República i s'evitarà que es vulnerin, de forma sistemàtica, els drets del poble", ha afirmat.

Als dotze mil assistents cal sumar-hi més de dos-cents voluntaris que han fet possible la 'Sardana per la Llibertat'. Una cinquantena d'autocars han arribat de diferents punts del país per reclamar la llibertat dels presos polítics i la construcció de la República catalana. Entre altres, la germana de Lluís Puig i del 130è president Carles Puigdemont han estat presents a l'acte.