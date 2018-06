Nou servei sanitari a domicili per a pacients crònics dependents

Aquest mes s'ha posat en marxa el nou model del Programa d'atenció domiciliària i equip de suport (PADES) que unifica els equips del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva interior. Els PADES són uns equips multidisciplinaris que donen suport a l'atenció primària en l'àmbit de la geriatria i les cures pal·liatives i que, sobretot, atenen pacients crònics amb dependència i descompensats i pacients en situació terminal. Estan formats per professionals de medicina, infermeria i treball social, amb el suport d'un equip de psicologia. Per facilitar aquesta coordinació, el nou dispositiu s'ubica al Centre Güell de Girona, on es troba el Centre d'Urgències d'Atenció Primària Girona.