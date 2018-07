L'arquitecte Santiago Calatrava s'ofereix a arreglar el pont que va construir a Ripoll

La notícia de la necessitat de refonamentar el pont de Calatrava després que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ho hagi requerit per adaptar-se al pla de les conques orientals ha generat la ràpida reacció del creador d'aquesta infraestructura. L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va explicar en el plenari de dimarts passat que el mateix Santiago Calatrava havia enviat una carta oferint-se a liderar les modificacions que s'hi hagin de fer. L'alcalde va referir-s'hi explicant que l'oferta seria «cobrant els honoraris corresponents» per matisar una discussió sobre el manteniment de les infraestructures que existeixen al municipi.

El pont de Calatrava es va inaugurar el 1995 durant les darreres setmanes de mandat del socialista Jaume Camps com a successor de Pere Jordi Piella a l'alcaldia, i just abans de la victòria d'Eudald Casadesús al capdavant de CiU. Ara, a menys d'un any per a les eleccions municipals, la concòrdia entre l'oposició d'ERC i l'equip de govern del PDeCAT va esquerdar-se de nou per les obres que es van generar durant els governs de Teresa Jordà a l'Ajuntament ripollès.

La regidora republicana Carme Serrano va alertar sobre la permeabilitat del sostre de la plaça coberta, i el regidor d'Obres i Serveis Jordi Gumí li va respondre que era una feina feixuga. La regidora de barris Fina Guix va explicar que l'accés a determinades parts de la plaça només es pot fer per l'interior de finques privades.

L'enfrontament va generar-se quan l'alcalde va fer una relació d'obres que requereixen manteniment per les deficiències que s'hi han detectat en el decurs dels anys. Aleshores, el cap de l'oposició, Roger Bosch, va preguntar sobre el to que feia servir Munell parlant d'aquest tema. El regidor de cultura, Ramon Santanach, va afirmar que «els premis no són gratis», en referència als reconeixements que ha rebut aquesta plaça i irònicament va dir que «qui doni el premi que també vingui a solucionar els problemes».