La ratafia «Torra», de Santa Coloma a «l'exili»

El president de la Generalitat, ahir al taller on va elaborar la ratafia que enviarà als polítics a l´estranger. m. marti

El president de la Generalitat, Quim Torra, conegut amant de la ratafia, va participar ahir a Santa Coloma de Farners al darrer dels quatre tallers per elaborar el licor. Les elaboracions reposaran 40 dies i Torra n'enviarà als polítics catalans que són a l'estranger.

L'activitat, organitzada per la Confraria de la Ratafia, era la darrera programada d'un conjunt de quatre sessions iniciades al juny i que ahir va tenir lloc a la Llar de Pensionistes i Jubilats de Santa Coloma. Una trentena de persones van participar a l'activitat i entre elles, assegut com un més, hi havia el president de la Generalitat, acompanyat de la seva família, que van seguir atents totes les indicacions. Torra va elaborar la ratafia i, segons va informar ahir la Generalitat, el president n'enviarà als polítics catalans que es troben a Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa perquè la puguin tastar.