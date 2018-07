Santi Vila es casa per segona vegada, aquest cop a Olot

No es pot dir que tornés a passar per l'altar, perquè la cerimònia era lògicament civil, però l'exconseller Santi Vila es va casar ahir per segona vegada. Els oficiants van ser dos: l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas. Vila es va casar amb la seva parella de fa mesos, Javier Luque. L'exconseller s'havia casat el 2014 amb el cuiner brasiler Rafael Vertamatti,al Castell de Peralada i davant d'una àmplia representació política catalana i espanyola.

En aquesta ocasió l'espai escollit no era el mateix, però alguns dels assistents sí que repetien. Segons informava el diari Ara, s'hi va poder veure l'expresident Artur Mas; Xavier Trias; el coordinador organitzatiu del PDECat, David Bonvehí; l'exconseller Felip Puig; l'exconseller Pere Macias; el president de la Diputació de Girona, Pere Vila; l'alcalde de Banyoles, Miquel Nogué; l'eurodiputat del PP Santiago Fisas o el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra. Entre els més de 300 convidats hi havia moltes altres personalitats vinculades als tres departaments en què Vila ha sigut conseller.

També hi havia l'advocat Miquel Roca Junyent; Stefano Sanino, ambaixador d'Itàlia a Espanya; el presentador Josep Cuní; l'actor Marc Clotet; l'empresari gironí Aldo Comas, casat amb l'actriu Macarena Gómez; Carles Duarte, president de CONCA, i Manuel Forcano, director de l'Institut Ramon Llull.