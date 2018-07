Torroella acull un acte de suport a l'exconsellera Dolors Bassa

La Taula per la Democràcia va reunir divendres 250 persones a Torroella de Montgrí en un acte de suport a l'exconsellera empresonada Dolors Bassa amb la presència de l'advocat Jaume-Alonso Cuevillas, acompanyat de Neus Matamala, Joan Canadell i Joan Margall al Palau lo Mirador.

Cuevillas va transmetre el seu optimisme sobre l'evolució del cas dels polítics catalans i va destacar que les pròximes setmanes seran importants per les decisions que ha de prendre la justícia alemanya, escocesa, belga i suïssa. A més, va explicar que la justícia espanyola, amb la seva actuació, ha malmès la confiança que li tenien els estaments judicials alemanys.

En l'acte, que va servir per recollir fons per a l'associació de familiars dels presos polítics i exiliats, també hi va participar Carles Puigdemont a través d'un vídeo. L'acte es va cloure amb un sopar.