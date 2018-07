Espai 31, un lloc també per A tu

n primer lloc, agrair al company Bosch Martí la seva deferència vers l'Espai 31, on li estem molt agraïts per la seva detallada descripció de la feina realitzada i alhora l'encoratgem a seguir treballant entre nosaltres... Moltes gràcies, Lluís!

Després d'un agraïment a voltes ve algun aclariment, i aquí rau el motiu d'aquestes quatre ratlles: en primer lloc, l'Espai 31 el 2013, quan nosaltres vàrem entrar a formar-ne part, ja funcionava, i ens va fer el traspàs molt acuradament la Maria Assumpció Martínez, a qui sempre restarem molt agraïts i malgrat no va poder continuar per motius familiars, sí que ho van poder fer els companys Fina Burset, Adelina Clapés, Jose Gorraiz, Carles Lloret, Silvana Magaldi, Paquita Mainegre, Carme Fusté, Joan Perpinyà, Clara Rubio, Concepció Sayeras, Assumpció Siqués, Anna Mª Subirós i Jordi Güell.

Amb tot, el citat grup, ric en diversitat (mestres, enginyer, químic, veterinari, oficinistes, «telecos» i d'altres) però carregats d'il·lusió i ganes de fer coses al nostre voltant, moguts per una «fita» ben clara de poder oferir i donar part del nostre temps lliure a tots aquells escolars que per alguna mancança necessitessin els nostres serveis; ens vam llançar a seguir la tasca iniciada, sempre seguidors de la seva petjada. «Amb el que tenim i amb el que som... què podem fer perquè algú estigui millor?». No cal dir que un grup de voluntariat és renovable per infinitat de qüestions: trasllats, estudis, família, feina, salut , etc. Però val a dir que sempre hem tingut molt bona relació i una gran estimació amb tota aquella gent amb qui s'ha treballat. La seva empremta ha deixat un record inesborrable.

Han passat des d'estudiants (ara ja en últims anys de carrera a Barcelona) fins la senyora Conxita, exmestra de l'escola Eiximenis, que va celebrar entre nosaltres els seus 90 anys, amb un cap ben clar i una extraordinària manera de fer i ensenyar. Gràcies senyora Conxita, el seu mestratge segueix ben viu entre nosaltres. Ensenyar i aprendre, paraules màgiques que juntes empenyen sempre endavant.

Degut a ser un col·lectiu de voluntariat, la seva dedicació fluctua segons les obligacions personals de cadascú, agraint-los a tots i cadascun d'ells la seva dedicació, sacrifici i entrega. N'hi haurà alguns que només poden col·laborar un dia a la setmana, d'altres 2 o 3, i n'hi ha que tenen una entrega diària, essent un puntal fort de nexe i enllaç vers la resta. Dins d'aquests, podríem mencionar el treball de la nostra companya Anna Subirós, que té una entrega total, no tenint un no per a ningú i sempre al «peu del canó» (per error informàtic el seu nom no va aparèixer en l'anterior escrit). Gràcies Anna, no canviïs mai. Et necessitem! Igualment que la resta del grup, sense el «pack» complet, mai s'hauria arribat allà on som. A tothom: gràcies, també extensiu a la gent que de manera desinteressada ha ajudat i donat suport per acabar d'arrodonir aquest projecte educatiu.

L'objectiu pretès de l'Espai 31 és ser un complement a la tasca realitzada de les escoles (molt contents d'estar al seu costat), ajudant-les en tot allò que estigui a les nostres mans per tal que entre tots, puguem aconseguir una societat més justa, equilibrada i solidària on cadascú trobi el seu lloc per tirar endavant sense defallir ni un moment tot recordant que «no hi ha rosa sense espines, ni camí planer sense entrebancs i/o ensopegades». Aprenent a pensar abans d'actuar i sobretot aprendre a conviure amb nosaltres mateixos i amb els altres mitjançant respecte i educació.

I ara sí, bones vacances d'estiu!