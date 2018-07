Gimnastes de competició que es formen a Porqueres reivindiquen un espai adequat

La presència, i amb bons resultats, d´un municipi de 4.600 habitants en competicions estatals de gimnàstica masculina i femenina és atípica, però succeeix amb el club Gimnàstica Artística Porqueres (GAP), una organització que en nou anys ha passat d´entrenar una vintena de gimnastes a 230 –majoritàriament de 3 a 14 anys, tot i que també hi ha una secció d´adults fora de competició.

Aquest creixement topa amb una manca d´espai i d´equipaments flagrant, que ha portat les esportistes a visibilitzar la demanda d´instal·lacions noves i adequades a les necessitats de la disciplina. Amb aquest objectiu, l´endemà de Sant Joan, l´alumnat va penjar una pancarta a l´exterior de la sala polivalent de Can Carreras que reclama un gimnàs nou, una necessitat que el club planteja a l´Ajuntament des de fa dos anys i que ara ha difós a través de les xarxes socials, amb el missatge següent: «A 15 dies dels campionats estatals, les i els gimnastes GAP han començat aquesta reivindicació. Des de l´equip tècnic simplement els ajudem a fer-ne difusió. Els voleu donar suport? No és un capritx, és una necessitat».



Amb columnes i sense vestuari

La cofundadora, entrenadora i presidenta del GAP, Ariadna Bassols, recorda els inicis del club el 2009 a la sala annexa del pavelló municipal de Porqueres, i el seu trasllat, al cap de tres anys, a la sala polivalent de Can Carreras, de 625 metres quadrats, amb «columnes pel mig i un escenari que no es pot desmuntar», on no tenen dutxes i les cadires supleixen la manca de vestuari. A més, en ser un espai amb altres usos, els aparells gimnàstics no es poden ancorar, amb el risc per a la seguretat que això comporta, apunta Bassols.

El GAP ha posat Porqueres al mapa de la gimnàstica de competició, ja que és un dels dos únics clubs federats de Girona, amb el Salt Gimnàstic Club. Dels 230 gimnastes que hi entrenen, una quarantena són de Porqueres i la resta d´altres municipis gironins.

Ariadna Bassols destaca la seva col·laboració amb les entitats i les activitats que s´organitzen al poble, així com reconeix la disposició al diàleg de l´Ajuntament, però reitera que «les instal·lacions s´han quedat petites» i que els urgeix una solució per garantir la qualitat i la seguretat d´una activitat que «dona riquesa a Porqueres». La seva afirmació es basa en la promoció que fan del municipi als campionats catalans i estatals on competeixen i guanyen medalles; per exemple, aquest últim cap de setmana de juny, una noia s´ha classificat entre les 10 millors gimnastes per a la final de Catalunya i a partir del 8 de juliol, 27 infants i joves participaran en campionats estatals.

Bassols explica que, al llarg dels últims anys, el GAP ha estudiat possibles projectes i ha mirat locals de lloguer, «però necessitem un cop de mà de l´Ajuntament per tenir un espai que ens permeti créixer i entrenar en condicions». El club és conscient que al poble hi ha moltes associacions, però la seva responsable subratlla que, «en volum i en ressò, l´activitat és equiparable al futbol»; a més de remarcar que és de les poques amb majoria femenina.



Solucions sense hipotecar el poble

L´alcalde, Francesc Castañer, diu que el Consistori «hi creu, però la solució vol temps perquè passa per un segon pavelló a la zona esportiva i això són paraules majors, ja que té un pressupost d´1 milió o 1,5 milions i el de l´ajuntament és de 4 milions». Castañer explica que caldrien prou subvencions per cobrir almenys la meitat del cost, un objectiu per al qual ara «és un mal moment», tant pel «bloqueig institucional» com perquè «les infraestructures estan planificades» –per exemple, es vol cobrir la pista de l´escola per descongestionar el pavelló. D´altra banda, l´Ajuntament ha intentat mediar per llogar una nau industrial, però els preus són massa alts.

També es valora construir una nau en un terreny municipal, «però s´ha de pensar», aclareix l´alcalde, qui assenyala el creixement inesperat d´un club que els agradaria conservar, però amb el qual ara no es poden comprometre a oferir les instal·lacions que reclamen. L´alcalde diu que «som conscients que el GAP ha crescut molt i buscarem suports, però el que no farem és hipotecar el municipi».