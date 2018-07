Cada hora hi ha un accident de trànsit greu amb un cotxe a la província

Els cotxes són els vehicles que pateixen més accidents greus a les comarques gironines, és a dir, aquells que suposen danys corporals per als ocupants. Cada hora, tres minuts i tres segons protagonitzen un sinistre viari de gravetat. Així ho fa públic, almenys, la Memòria social de 2017 d'Unespa (Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores).

El segon vehicle que pateix més accidents de trànsit són les furgonetes. En aquest cas se'n produeix un cada 15 hores, 52 minuts i 10 segons de mitjana. Són un mitjà de transport usat per moltes empreses i els seus treballadors, que sovint pateixen el que es coneix com a accidents in itinere, és a dir quan van o tornen de la feina.

En tercer lloc hi ha els escúters, el vehicle motoritzat de dues rodes que pateix més sinistres d'aquestes característiques. A la província, protagonitzen un accident greu cada dia, quatre hores, 48 minuts i 57 segons. Cal recordar que és un dels mitjans de transport més utilitzat, sobretot en zones costaneres, i a més és una moto que s'utilitza molt en nuclis urbans i que es pot conduir si es té el carnet de classe B si és de 125 cc. A més, és un mitjà de transport fàcil d'aparcar. És molt utilitzat a les ciutats i molta gent el fa servir per anar a la feina. Per aquest motiu, no és d'estranyar que sigui el vehicle de dues rodes motoritzat de més ús i que pateix més accidents de trànsit a la província. A Barcelona, no hi ha massa diferència amb Girona pel que fa a aquest tipus d'accidents. A la capital, els escúters estan implicats en un sinistre viari cada dia, 4 hores, 43 minuts i 17 segons.

Pel que fa a les motos a la demarcació de Girona, pateixen un accident greu cada 9 hores, 57 minuts i 13 segons. Per tant, no varia massa la freqüència dels escúters. En relació als ciclomotors, l'anàlisi de les asseguradores mostra que es troben implicats en un succés viari de gravetat cada cinc dies, tres hores, 22 minuts i 46 segons.

Cal recordar que les comarques gironines són territori escúter ja que és el tipus de vehicle motoritzat de dues rodes que més córre per la xarxa viària: n'hi ha 34.680, mentre que les motos ascendeixen a 32.591 i els ciclomotors són 8.199. D'altra banda, hi ha prop de 448.000 turismes.

Les dades estadístiques fetes públiques ara són sobre accidents greus, però a finals de l'any passat, Unespa també va posar sobre la taula que els coneguts com a «cops de xapa» s'han incrementat en un 3,87% i hi ha hagut 29.417 casos a les comarques de Girona. Es tracta d'un tipus de sinistres viaris que es concentren sobretot el divendres, amb 95 incidents de mitjana, i cada setmana protagonitzen 81 col·lisions.

47 morts en accidents el 2017

Durant l'any passat, a la província de Girona van morir 47 persones a les carreteres, ja sigui vies urbanes, interurbanes com camins forestals. La sinistralitat es va mantenir força estable, amb dos morts menys que l'any anterior.

Enguany, la xifra de morts per accident de trànsit ja s'eleva a 18 persones. Aquest mes de juny està sent negre a la xarxa viària gironina. En només deu dies –del 14 al 23 de juny– han perdut la vida quatre persones com a conseqüència d'accidents de trànsit.