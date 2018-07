«Salt obert per vacances» proposa activitats per als vespres d'estiu a la vila

La comissió d'Infants i Joves del Pla comunitari –i concretament l'Àrea d'Integració, Convivència i Participació– i la Fundació Atenea han organitzat una variada oferta d'activitats d'estiu. Es tracta del programa «Salt Obert per Vacances», que té un format familiar i en horari de tarda-vespre durant les tres primeres setmanes de juliol. L'objectiu és promoure espais lúdics i de trobada per a la millora de la convivència entre tots els veïns de la vila.

Zumba, cinema, kayak, breakdance, gimcanes, anellament d'ocells, sevillanes, rua de percussió... són algunes de les propostes que inclou el programa, que s'ha elaborat a partir de les opinions de 200 persones, infants, joves i adults, amb el suport i la col·laboració de les associacions de veïns i veïnes del municipi.

Les activitats, que tindran lloc de dilluns a divendres a les tardes o nits, aniran a càrrec de diverses entitats saltenques –tretze en total– i s'emplaçaran en diferents indrets de la vila per tal de diversificar l'oferta i facilitar la participació de tota la ciutadania.

«Salt Obert per Vacances» és possible gràcies al suport de l'Obra Social de La Caixa, l'Ajuntament, el Consorci de Benestar Social, el Casal dels Infants i aportacions del Consorci del Ter i l'associació de Kayak Salt-Ter.

D'altra banda, també hi participaran entitats com el Cau de Can Tona i el Cau Sant Cugat, Rockzillaz Crew, Anastasia, Banda Marcial 504, Associació de Botxes de Salt, Club de Bàsquet Salt, Associació Jazz, Zona Olé i les diverses associacions de veïns i veïnes de la vila.