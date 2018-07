El Banc dels Aliments alerta que la fam no fa vacances i crida a donar menjar a l'estiu

La fam no fa vacances. Aquest és el missatge que la Fundació del Banc dels Aliments vol inculcar durant l'estiu i, també, el lema d'una campanya amb la qual demana no abaixar la guàrdia. Per aquest motiu, l'entitat anima associacions, empreses, entitats o clubs esportius a organitzar activitats que permetin recollir menjar i ajudar les organitzacions solidàries que treballen als diferents municipis i comarques gironines.

A banda d'iniciatives relacionades amb l'acabament del curs escolar o de diversos esdeveniments esportius, a mitjans juny 32 supermercats de 8 poblacions de la Costa Brava van participar en un recapte d'aliments que va sumar prop de 50.000 quilos; una quantitat similar a la de l'any passat, tal com va assenyalar el vicepresident del Banc dels Aliments de Girona, Joan Jorba. En aquesta edició s'hi han implicat establiments comercials de L'Escala, Roses, Castell-Platja d'Aro, L'Estartit, La Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar. Jorba va recordar que fa uns anys van intentar promoure un recapte que arribés a tots els municipis turístics, però la dificultat de trobar persones voluntàries en aquesta època de l'any els ha fet redimensionar l'acció.

L'oli, la llet, les conserves de peix i els llegums són els aliments preferents de la campanya «La fam no fa vacances», que estarà oberta fins a l'agost amb l'objectiu de complementar les reserves del Banc gironí. El vicepresident de l'entitat benèfica va concretar que, ara, en els seus magatzems hi ha sucs de fruita, aigües i altres productes que van rebent de diferents fonts. «No massa coses, però suficient per anar entregant cada setmana, durant uns mesos, a totes les entitats», va explicar Joan Jorba.