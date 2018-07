Bussos pentinen el fons marí de Girona al rescat de la posidònia

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha conclòs els treballs de revisió de camps de fondeig a les aigües marines de Torroella de Montgrí (de l'Estartit), Roses i Cadaqués, situats parcialment als parcs naturals i espais Natura 2000 del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i del cap de Creus. Aquestes actuacions, que van començar l'estiu de 2017 i van finalitzar la primavera passada, han suposat una inversió de prop de 122.000 euros, informa el Departament.



Retirada de residus

Habitualment els morts de fondeig que subjecten les boies on s'amarren les embarcacions són estructures pesades de formigó. Si s'instal·len de forma inadequada poden acabar afectant les praderies de posidònia, tant els morts en si com el sistema de cadenes que s'usen per unir-los a les boies. Entre els mesos de març i abril passats es van extreure 139 morts del fons marí i se'n van reubicar 15. A més, s'han retirat 47 andròmines o restes relacionades amb el fondeig i desenes de metres de cadenes abandonades o en desús amb afectació, més o menys important, sobre les posidònies. El total de residus que s'han extret i gestionat ha estat de 16,42 tones. El nombre de morts de fondeig localitzats ha estat de 452.

A banda de la proposta de reubicació o extracció, s'han identificat altres accions necessàries per protegir la posidònia, com ara la col·locació de boies intermèdies per evitar el borneig de les cadenes sobre el fons marí, o la conveniència de col·locar un fondeig de baix impacte. En els casos en els quals el mort de fondeig s'ha trobat plenament integrat en la praderia, s'ha aconsellat no extraure'l. Per als treballs d'extracció i de reubicació s'ha comptat amb un equip de cinc persones amb la titulació necessària de busseig professional i altre material i maquinària com globus elevadors oberts, i embarcacions amb grua hidràulica.



Escafandre autònom

L'equip, proveït amb escafandre autònom, ha revisat, a més, els camps de fondeig a partir de la informació dels plans de distribució d'usos i serveis de temporada. Paral·lelament ha marcat amb GPS i fotografiat cada mort, valorant el tipus d'afectació segons si estaven situats sobre sorra, còdols o blocs, o sobre la posidònia, i ha determinat el tipus d'actuació necessària. Finalment, ha col·locat senyals informatius sobre els treballs desenvolupats i sobre la importància de la conservació. En total s'ha revisat una superfície de 52 hectàrees, corresponents a 10 camps de fondeig situats a cala Montgó, a Torroella de Montgrí; i Port-lligat, a Cadaqués; a més dels camps de boies situats a les cales de Jóncols, Pelosa, Calitjàs, Montjoi, Rostella, Murtra, Canyelles Grosses –l'Almadrava i Canyelles Petites– i Bonifaci, al municipi de Roses.



Programa governamental

Els treballs formen part del Programa d'infraestructura verda de Catalunya, que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa per planificar actuacions prioritàries en aquest àmbit. Es tracta de protegir la xarxa de zones naturals i seminaturals, i altres elements ambientals, i conservar la biodiversitat tant dels assentaments rurals com dels urbans. A principis de juny, el Departament, mitjançant Infraestructres.cat, va obrir la licitació de nous treballs de restauració de praderies de posidònia als termes municipals del Port de la Selva, Llançà, Colera, Portbou i Roses, tots a l'Alt Empordà.