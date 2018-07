Cap nen sense bigoti Recollida de llet i donatius fins al 13 de juliol

La recollida de llet per a infants de famílies vulnerables és un altre front obert pel Banc dels Aliments de Girona en un projecte conjunt amb l'Obra Social 'la Caixa', anomenat «Tots contra el buit» i que es pot seguir a les xarxes socials amb el hàstag #CapNenSenseBigoti. Joan Jorba va explicar que, a banda de portar llet a les oficines bancàries, també es poden fer donacions econòmiques per Internet fins al proper divendres 13 de juliol, una acció solidària que permet descarregar-se un conte digital creat per il·lustrar el buit que genera la manca d'aquest aliment en les nenes i els nens.