El 2017 és l'any en què han arribat més estrangers des de l'inici de la crisi

Girona ha tornat a augmentar població per sisè any seguit. L'1 de gener de 2018 ja tenia 749.527 habitants, 4.283 més que el 2017 (745.244). Tot i ser el creixement més elevat dels últims anys no s'ha recuperat el màxim del 2012 (751.599). Dels 749.527 residents actuals 134.256 són estrangers, un 2% més que l'any anterior.

Un dels grans motius del creixement ha estat el saldo migratori: van arribar més persones que no pas en van marxar. La immigració procedent de l'estranger va ser d'11.487 persones però de Girona a l'estranger només en van marxar 8.644. En conjunt es van guanyar 2.843 habitants. El saldo migratori ha estat positiu des del 2015 però és el més alt des del 2007, quan va ser de 7.343.

De les 11.487 persones que van arribar, 10.511 eren estrangeres (xifra més alta des del 2008, quan en van arribar 15.506) i 976 eren espanyoles (també la xifra més alta des del 2008). Per l'altra part, de les 8.644 que van marxar, 1.990 eren espanyoles (xifra més alta des del 2008) i 6.654 estrangeres. En el cas dels espanyols, en van marxar més que no arribar (-1.014) i, en el cas dels estrangers, al contrari, n'han arribat més que no marxat (+3.857).

Pel que fa a migracions internes, 9.523 persones d'altres províncies van venir a Girona i 8.671 d'aquí van anar a altres demarcacions. El saldo migratori intern és de 852 persones guanyades (552 estrangers i 300 espanyols).