El Mas Rubió construeix la primera piscina ecològica de la Garrotxa

El Mas Rubió de Joanetes s'ha convertit en la primera casa de turisme rural de la Garrotxa que té una piscina ecològica. Situada als peus del Puigsacalm, a la Vall d'en Bas, en una zona boscosa a la vora de la masia, la construcció imita una bassa natural amb dos espais, un per a les plantes i l'altre per banyar-se. La piscina es regenera de forma natural, sense productes químics ni salinització, com si fos un riu. Bàsicament, es tracta d'un circuit tancat on les plantes i els petits salts d'aigua són els que aporten l'oxigen.

El Mas Rubió volia oferir l'opció de bany als seus clients sempre que es tractés d'una alternativa respectuosa tant amb el medi ambient com amb la salut, ja que està envoltat de natura. A més, la gestió de la casa es basa en els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible, donant prioritat a la conservació de l'entorn i a la millora contínua. La construcció d'aquest tipus de piscines està molt estesa al nord i centre d'Europa, tot i que encara no és gaire coneguda a Catalunya.