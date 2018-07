Mifas tindrà 2 cadires de rodes noves per sensibilitzar els joves

L'associació per a persones amb discapacitat física Mifas comprarà dues cadires de rodes per a les activitats de sensibilització que, durant el curs, realitza als centres educatius gironins. L'adquisició es farà gràcies al conveni de col·laboració que l'entitat va signar ahir amb l'Obra Social La Caixa i se sumarà a 10 cadires donades el 2014. Mifas realitza campanyes informatives per a alumnat de Primària, Secundària i universitari des del 2002, amb l'objectiu de sensibilitzar els joves dels problemes que les persones amb discapacitat toben en el seu dia a dia. Des de llavors, ha organitzat 1.272 sessions i prop de 32.200 estudiants han participat de l'experiència.