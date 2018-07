La nova marca de Fachin ja treballa a Girona i Figueres

L'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha registrat com a partit polític la plataforma que va crear després d'abandonar la formació morada, Som Alternativa, amb la vista posada en la seva possible participació a les eleccions municipals de primavera del 2019. Acompanyen Fachin membres de l'antiga direcció de Podem i càrrecs o excàrrecs públics com l'exdiputada al Parlament Àngels Martínez o la diputada d'En Comú Podem al Congrés per Girona Marta Sibina. El diari Ara informava ahir que Som Alternativa ja treballa en diferents assemblees a Blanes, Figueres, Lloret de Mar, i Girona. El document polític, també fa una aposta clara pel municipalisme com a «escola i pràctica quotidiana de convivència i democràcia».