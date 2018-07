Tercer any consecutiu amb llúdriga a l'Estany de Banyoles

Tercer any consecutiu amb llúdriga a l'Estany de Banyoles

La llúdriga continua a l'Estany de Banyoles, tal com s'ha comprovat en l'últim cens visual de l'associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany Limnos, que ha albirat l'animal per tercer any consecutiu. De manera extraordinària, enguany un dels voluntaris va poder fotografiar el mamífer. Aquesta ha estat l'onzena edició del cens i observació de la llúdriga, que es va realitzar a mitjan juny, en el qual van participar 19 persones voluntàries –el grup més nombrós fins ara– que van controlar 14 punts diferents.