Dos càmpings gironins fan mig segle aquest estiu

Gairebé la meitat dels càmpings de les comarques gironines, en concret 32 establiments, han arribat ja al mig segle d'història. Aquest 2018 hi ha dos establiments que celebren 50 anys: el càmping Las Dunas, de Sant Pere Pescador, i Laguna, de Castelló d'Empúries. L'establiment més antic és el Costa Brava, de Sant Antoni de Calonge, que es va obrir fa 65 anys. A més, és el primer que es va posar en funcionament a l'Estat espanyol i que continua actiu. Hi ha 7 càmpings que han arribat als 60 anys o els superen: el càmping Begur; l'Escala; el Kim's càmping, de Llafranc; Canyelles, de Lloret de Mar; Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols; Montjoi, de Roses; i La Siesta, de Calella de Palafrugell. Hi ha 22 càmpings que tenen entre 50 i 60 anys d'existència, als quals se sumen Las Dunas i el Laguna. Las Dunas està preparant un llibre que recull, amb fotografies i textos, la història de l'establiment i també entregarà packs de regal als clients amb motiu de l'aniversari. El càmping Laguna ha elaborat un llibre amb fotos de clients i ha organitzat dins l'establiment una exposició amb imatges que recullen la trajectòria del càmping. També ha preparat samarretes i gorres per obsequiar als clients.