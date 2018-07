Exposició sobre la detecció precoç del càncer de còlon al CAP de Sant Feliu

El centre d'atenció primària (CAP) de Sant Feliu de Guíxols acull fins al 31 d'agost una exposició cedida per AECC Catalunya contra el Càncer per conscienciar de la importància de participar en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte. A partir del setembre la mostra, que compta amb el suport del Col·legi de Farmacèutics de Girona, es podrà veure al CAP de Palamós, durant el gener al de Torroella i a partir del febrer a l'hospital de Palamós.

L'exposició informa sobre què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d'aquests en càncer, com prevenir-lo i quin són els grups de risc. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. És a dir, la implantació es fa de manera gradual durant dos anys, i un cop s'ha implantat es torna a començar.

S'invita la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs-, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. Més endavant es fa un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no han contestat.

Els veïns que rebin la invitació s'han de dirigir a una farmàcia adherida al programa i allà li donaran un kit per recollir una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia, que les farà arribar al laboratori . El cribratge es fa a partir d'una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats de les anàlisis són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà del resultat i se'ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies de l'hospital de Palamós, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores.