Gairebé un centenar de piscines se sumen al Mulla't per l'Esclerosi Múltiple

Prop d'un centenar de piscines gironines participen aquest cap de setmana en la 25a edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una iniciativa solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple per conscienciar la població i recaptar fons per lluitar contra la malaltia, que afecta unes 900 persones de la demarcació.

A tot Catalunya, més de 600 piscines se sumen diumenge a la iniciativa, a la que cada any participen unes 100.000 persones i que en aquesta edició posa l'accent en la malaltia en l'etapa infantil.

L'acte central de la campanya a les comarques gironines serà a la piscina del Geieg Sant Pons de Girona. A les 11 del matí hi haurà un aiguazumba i posteriorment Begonya Matesanz cantarà la cançó LluitEM de sobre la lluita contra l'esclerosi múltiple.

A través del Mulla't, la Fundació Esclerosi Múltiple vol conscienciar la població sobre una malaltia que actualment afecta 7.500 persones a Catalunya. Encara que l' esclerosi afecta majoritàriament als adults, fins a un 10% dels casos es diagnostiquen en infants.

Per aquest motiu, els fons recaptats enguany es destinaran a millorar les condicions de vida dels infants i els seus pares i mares, ja que actualment tenen poca informació i serveis.

Maria José Abella, presidenta de la Fundació, explicava fa uns dies en la presentació de la campanya que «el fet que l'esclerosi múltiple infantil sigui encara molt desconeguda fa necessari més recursos de suport tant pel nen o nena afectat com pels seus familiars, perquè hem de tenir en compte que tenen un llarg camí al davant i hem d'assegurar-nos que el faran en les millors condicions possibles».