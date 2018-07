L'Advocacia rebutja la pròrroga del pla sobre els jutjats de les clàusules sòl

El Consell de l'Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d'Advocats de Catalunya, ha manifestat el seu rebuig davant la pròrroga per sis mesos més dels jutjats únics provincials per resoldre les demandes per clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres derivades de la formalització d'hipoteques.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre de 2018 el Pla d'urgència que preveu que la resolució d'aquestes demandes continuïn centralitzades en només quatre jutjats provincials –en el cas de Catalunya el Jutjat de Primera Instància número 50 Barcelona, el Jutjat de Primera Instància número 8 de Tarragona, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida i el Jutjat de Primera Instància número 3 de Girona-, circumstància que està obligant molts ciutadans a desplaçar-se per defensar els seus drets davant dels tribunals.

Davant les 30.482 demandes presentades fins al primer semestre del 2018 als quatre jutjats catalans especialitzats en matèria hipotecària, l'Advocacia Catalana alerta un cop més de la saturació d'aquests jutjats i reclama l'acostament de la justícia a la ciutadania. «Aquest Pla perjudica els interessos dels afectats perquè dificulta l'accés a la justícia de la ciutadania, que ha de desplaçar-se i destinar uns recursos econòmics i de temps, circumstància que pot generar un efecte dissuasiu a l'hora de reclamar els seus drets», manifesta el president del Consell de l'Advocacia, Julio J. Naveira.

El Pla del CGPJ, aprovat el passat mes de maig de 2017, va consistir en l'especialització d'un total de 54 jutjats de primera instància a tot l'Estat espanyol -un per cada província- que es van posar en marxa l'1 de juny del 2017 i que des d'aleshores tramiten tots els assumptes referits a clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres derivades de la formalització d'hipoteques.

A finals de desembre del 2017 i davant la situació de col·lapse d'aquests jutjats, el CGPJ va reforçar el nombre de jutges dedicats a resoldre aquests assumptes, però aquesta circumstància -a criteri de l'Advocacia Catalana- no és suficient ni l'adequada per resoldre la gran quantitat d'assumptes que s'acumulen en aquests jutjats especialitzats. Per a l'Advocacia Catalana, la solució passa per repartir aquests assumptes entre els jutjats de primera instància de tots els partits judicials. Segons Naveira «sota l'excusa d'una pretesa especialització s'estan perjudicant greument els interessos dels afectats ja que el col·lapse judicial està endarrerint molt la resolució d'aquests assumptes».