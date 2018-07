L'Alt Empordà, el cinquè lloc amb més focs

Des de principis d'any, a Catalunya, els Bombers han hagut de fer fins a 1.734 actuacions per incendis de vegetació, sobretot per agrícola. L'Alt Empordà és la cinquena comarca on els efectius d'extinció d'incendis han hagut de fer més sortides de tot Catalunya. En total, 82. La majoria per vegetació per focs de vegetació agrícola (53), la resta per vegetació forestal (14) i 15, en urbana. La segona zona de Girona en nombre de sortides és la del Baix Empordà, amb 45 actuacions i seguida del Gironès, amb 24.