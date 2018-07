L'Incasòl ven a una metal·lúrgica una nau de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses

L'Incasòl i l'empresa metal·lúrgica Proterme han signat un acord aquest dijous per la compra d'una nau de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). En concret, es tracta de la parcel·la número cinc. Els nous propietaris pagaran 131.157 euros per l'espai, i n'invertiran uns 300.000 més en la nova fàbrica. Amb l'arribada de la firma també es generaran una quinzena de llocs de feina. L'objectiu de Proterme és diversificar la seva activitat i continuar amb el seu pla de creixement per als propers anys. La nau, que és una planta baixa, es troba al costat de la carretera que creua la Colònia Llaudet i té una superfície de 1.438 metres quadrats.

Proterme va ser fundada l'any 2010 i té la seva seu al municipi d'Artés (Bages). La seva activitat principal és el tractament tèrmic de peces metàl·liques, i disposa de cinc línies de forns en continu. Els seus principals clients són empreses estampadores, bàsicament de fabricants de components d'automoció.

Fa dos anys, l'Incasòl va vendre la parcel·la nou de la Colònia Llaudet on hi ha instal·lada l'empresa Artesania Pirineu, dedicada al disseny, fabricació i comercialització de productes de decoració per a la llar. Aleshores, la inversió per part de la companyia va ser de prop de 2 MEUR.

El polígon industrial té una superfície de tretze hectàrees i des de la Generalitat preveuen que estigui completament urbanitzat el 2020. De moment, diverses empreses ja s'han interessat en noves parcel·les del què s'està consolidant com un dels nuclis d'activitat econòmica del Ripollès.