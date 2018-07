Més del 44% dels incendis forestals del 2017 van ser per una negligència

Més de 44% dels incendis del 2017 a Girona van ser causats per una negligència. Aquesta és una de les conclusions de les investigacions que porten a terme els Agents Rurals dels focs forestals que van produir-se l'any passat a la província.

L'any passat van cremar-se 26,84 hectàrees a les comarques gironines en un total de 97 incendis. I d'aquests, 43, els quals van cremar la majoria de les hectàrees (13,8), van ser fruit d'una negligència. Les negligències més habituals, que van causar 11 incendis durant l'any passat, són les que fan els fumadors llançant cigarretes al medi natural.

L'altra causa més destacada, com va destacar ahir l'inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, són els incendis intencionats, amb un total de 25. Aquests van cremar fins a 2,6 hectàrees. D'aquests, n'hi ha tres sota investigació encara i es fa juntament amb els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un incendi que va tenir lloc a Vilopriu, territori històricament castigat pels focs i on els investigadors intenten enxampar el o els piròmans que fan anar any rere any els Bombers.

També tenen sota investigació un incendi que va tenir lloc a Olot i un altre de l'Escala durant l'estiu passat. Mur va destacar que sovint és molt difícil trobar el responsable o poder-ho provar. Per tot això, cada cop incorporen més eines per tal de vigilar o investigar, com per exemple, des d'aquest any, l'ús de drons equipats amb càmeres tèrmiques. I també, per exemple, tenen un gos que detecta l'ús d'accelerants en els incendi, fet que pot determinar, segons Mur, si és o no intencionat el foc.

Les altres causes que provoquen incendis i on els Agents Rurals fins i tot fan campanyes per intentar que no succeeixin són els accidents. I aquí dins, en concret, els que es produeixen sobretot per màquines agrícoles o motors. L'any passat van ser presents en un 16% dels focs, sobretot causats per desbrossadores o serres.



Alerta a l'extrem de l'Empordà

Ahir es va presentar la Campanya forestal d'enguany i els Bombers alerten que la pluja de la primavera ha suposat l'endarreriment de la campanya però avisen que això no vol dir que no hi hagi perill d'incendis, sinó que l'època més complicada estaria prevista a partir de la segona quinzena de juliol.

Tot i això, Bombers i Agents Rurals ressalten que el risc més alt enguany d'incendis és la zona del cap de Creus i a un extrem de l'Albera. Unes àrees que preocupen especialment els especialistes, ja que, com van assegurar, cal seguir amatents a la tramuntana en aquestes zones on no hi ha plogut com a la resta de la demarcació, va explicar el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, Manel Pardo, per la seva banda, va destacar tres eixos de la campanya, com són l'impacte del canvi climàtic, la simultaneïtat d'incendis i la protecció d'elements vulnerables.



Onada de Calor

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, va insistir en el nord del país com a punt crític i va afegir que per a la setmana vinent es preveu una onada de calor.

El cap de la Regió d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Antoni Rifà, va explicar les tasques de prevenció i vigilància que es fan a la zona per evitar els incendis o detectar-los. Entre els aspectes hi ha la que enguany s'incorporen dues càmeres per fer la vigilància dels incendis, que se sumen a les torres de guaita. Es tracta de dues càmeres: una situada a les Salines i l'altra, a la base aèria militar del Pení, a Roses. Enguany a la campanya el cos de bombers té fins a 30 parcs disponibles: 19 de professionals, nou de voluntaris i dos d'estiu. Aquests últims a Vilajuïga i Orriols, dos punts estratègics per a l'extinció d'incendis. Rifà va destacar que la dotació personal al cos de Bombers es manté respecte a la de l'any passat, amb 913 persones. D'aquests, 164 són els que s'incoporen per aquesta campanya.



Campanya contra les cigarretes

A les carreteres gironines, en breu s'hi podran veure senyals que indicaran que si es llança una cigarreta es pot provocar un incendi i les seves conseqüències, tal com ahir van anunciar els Agents Rurals. Es tracta d'una campanya en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit (SCT). Cal destacar que llançar una cigarreta al medi natural pot representar una sanció de 300 euros i si al final es provoca el foc, fins i tot pot haver-hi conseqüències penals. A més, Trànsit preveu també sancions de 300 euros més per aquesta conducta.