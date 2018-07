Els pilots i el personal de cabina de Ryanair, a punt per a un estiu de vagues

Els tripulants de cabina (TCP) i els pilots de Ryanair es preparen per a un estiu de protestes davant la falta d'avenços en les negociacions que mantenen amb l'aerolínia irlandesa, amb vagues que afectarien milers de passatgers a les seves bases europees i nord-africanes. Els representants sindicals del personal de cabina de diferents països europeus, entre ells Espanya, van advertir ahir a Dublín que convocaran mobilitzacions si no obtenen «aviat» una resposta «apropiada» de Ryanair. En paral·lel, un grup de pilots radicat a Irlanda ja va anunciar dimarts que farà una aturada de 24 hores el pròxim 12 de juliol.

Després de dos dies de reunions a la capital irlandesa, el col·lectiu «Tripulants de Cabina Units» de Ryanair ha presentat la seva primera «Carta de Demandes». Detalla «els canvis que ha d'efectuar la companyia» per equiparar-se amb les pràctiques laborals d'altres aerolínies. Els seus representants van descartar, de moment, llançar una acció coordinada amb la majoria de col·legues europeus, ja que van recordar que cada agrupació sindical està subjecta a les normatives dels respectius països.

Malgrat aquestes limitacions, els sindicats de TCP d'Espanya, Bèlgica, Portugal i Itàlia podrien anunciar avui a Brussel·les, en una compareixença conjunta, la convocatòria d'aturades per a finals de juliol, després d'esgotar-se el passat 30 de juny el termini donat a Ryanair perquè respongués a les seves demandes. Si arribés la vaga, afectaria de ple l'aeroport de Girona-Costa Brava, on Ryanair transporta el 75% dels passatgers.

Entre altres peticions, reclamaven a l'aerolínia, líder a Europa del sector de baix cost, que respecti els drets laborals de cada país en què opera i reconegui als representants elegits per cada organització per negociar un conveni col·lectiu. Segons fonts del Sindicat Independent de TCP de Línies Aèries (SITCPLA), que representa uns 1.700 treballadors a Espanya, les dates exactes per a una possible vaga en comú depenen que les autoritats italianes concedeixin els permisos corresponents, en compliment de la seva llei laboral.

Tot i que la direcció de Ryanair ha declarat que aquestes mobilitzacions tindrien un impacte limitat, fonts sindicals recorden que, només a Espanya, podrien afectar més de 100.000 passatgers diàriament, amb un cost econòmic, a més, del voltant de 30 milions d'euros per cada dia de vaga.

D'altra banda, en el cas de la vaga de pilots establerts a Irlanda, molestos pel punt mort en què es troben els seus contactes amb la direcció, la companyia creu que només el 7% dels seus vols es veurà alterat per l'aturada convocada, cosa que informarà als afectats.

L'aerolínia establerta a Dublín va anunciar el desembre passat que, per primera vegada en els seus 32 anys d'història, reconeixeria als sindicats independents dels seus treballadors, entre ells pilots i tripulacions de cabina. «No obstant això, s'han efectuat pocs avenços durant els últims sis mesos i no hi ha hagut millores concretes respecte a salaris i condicions de treball en l'aerolínia», va subratllar ahir el col·lectiu CCU després de la trobada a Dublín.