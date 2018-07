La primera onada de calor d'aquest estiu arriba dilluns

El Servei Meteorològic de Catalunya va avisar ahir d'una onada de calor de nivell 4 sobre 6 prevista entre dilluns 9 i dijous 12 de juliol a tot el territori. És la primera onada de calor d'aquest estiu com a conseqüència dels vents que vénen del nord d'Àfrica i es preveu que les temperatures siguin d'una mitjana de 38 ºC a l'interior, com a Girona o Banyoles, i d'una mitjana de 34 ºC a la costa, com seria el cas de Palamós o Roses. Segons el meteoròleg Enric Estragués, es podran registrar fins a 40 ºC a l'interior i les temperatures del litoral dependran de si apareixen vents de mar, que contrarestarien la calor i, llavors, la sensació tèrmica disminuiria.

Aquest augment de les temperatures s'haurà d'afegir als ja elevats graus actuals, perquè els termòmetres d'ahir a Fornells de la Selva marcaven un màxim de 34,4 ºC, la segona xifra més alta de Catalunya, i els de Girona 34,2 ºC, la tercera. Dissabte s'iniciarà una progressiva pujada de la temperatura que tocarà sostre entre dimarts i dimecres de la setmana vinent. A partir de dijous 12 començaria un descens i els valors de la temperatura tornarien a apropar-se a la mitjana, tot i que encara estarien per sobre dels normals per l'època de l'any en què ens trobem.

Tot i la calor, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, els embassaments de les conques internes i del nord del país, com el de Darnius Boadella, que està al 67%, tenen el volum necessari per garantir tant les demandes domèstiques per a més d'un any com les campanyes de reg d'aquest estiu. La calor d'aquests dies farà que s'evapori l'aigua dels pantans, però l'impacte serà mínim.



Arriba tard però amb força

Estragués va puntualitzar ahir que «la calor ha arribat tard, ja que durant la primera quinzena de juny les temperatures van ser suaus a les comarques gironines i el temps era plujós i gens calorós. Tot i això, a partir d'ara començarem a veure la cara més rabiosa del temps, amb molta calor i sequera exceptuant les pluges que venen aquests dies». Avui i demà s'esperen ruixats a tota la província gironina i una baixada de les temperatures, però majoritàriament es presenta un estiu calorós en què segur que vindran més onades de calor.