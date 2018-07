Vergés defensa que el 95% dels pacients s'operen en els terminis previstos

La consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar ahir que el 95% dels pacients que esperen per ser operats a Catalunya «són atesos en els terminis previstos», i va assegurar que s'ha reduït en un 40% el temps d'espera de la primera visita de gairebé la meitat dels pacients, concretament del 43,4%. Durant una interpel·lació del PSC al ple del Parlament, Vergés va explicar que les auditories de registre de llistes d'espera iniciades al juliol de 2017 han acabat i permetran estudiar la variabilitat, proposar millores en gestió de les llistes d'espera i fixar criteris de gestió basats en l'experiència dels pacients, per «treballar el temps d'espera del 5% restant de pacients que no són atesos en els terminis estipulats».

Vergés reivindica que «l'entrada a les llistes d'espera ha de ser equitativa, amb criteris que tendeixin a facilitar l'accés a la població siguin quines siguin les seves condicions», i va assenyalar que la transparència ha d'anar acompanyada d'alternatives de garantia i de referència. La diputada del PSC Assumpta Escarp va assenyalar que els cinc anys de retallades han afectat la sanitat, citant com a exemples el tancament de plantes, una menor inversió en maquinària, una reducció de la plantilla i l'augment de les llistes d'espera. Escarp va xifrar en un 38% els catalans que tenen doble cobertura, i va manifestar que els pacients «abandonen la sanitat pública perquè no volen esperar, malgrat considerar-la referent».

Escarp va exigir que el 2019 el Govern destini el 30% del pressupost a Sanitat, va criticar que la cobertura prevista dels CAP «no és suficienr» -creu que derivarà en llistes d'espera més llargues-, i va demanar un pla de xoc que permeti obrir més quiròfans, tenir més professionals i oferir més serveis sanitaris complementaris.

Sobre les 48 hores d'espera en Urgències estipulades, Escarp va assenyalar que «existeix una diferència de base» perquè el Parlament va aprovar derogar el decret que establia el temps de referència per passar-lo a temps garantit.

Segons la diputada socialista, és un dret que permetria intervenir el pacient a un altre centre, però que actualment «no s'està complint perquè no es programa una altra intervenció».