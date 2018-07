Calvet manté el calendari previst d'iniciar les obres de la futura variant d'Olot el 2019

La Generalitat manté el calendari previst d'inici obres de la futura variant d'Olot per al 2019. Així ho ha expressat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que s'hi ha referit com a una obra "complexa" que inclou la variant de Les Preses i el tram estatal que connectarà la variant d'Olot amb l'A-26. "Se segueix treballant a nivell tècnic per després començar amb les licitacions" ha dit i s'ha mostrat convençut que els traçats definitius assoliran el consens assolit fins ara al territori.

Per altra banda, s'ha compromès a parlar amb el Ministeri de Foment del tram que és competència seva un cop el president espanyol Pedro Sánchez tingui la primera reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Les dues administracions van acordar fa uns mesos que Madrid traspassaria la coordinació d'aquest tram nord que va des del barri de l'Hostal del Sol fins a l'enllaç amb l'autovia A-26 de la Canya. El maig passat, però, l'executiu espanyol se'n va desentendre i ara cal seguir amb les negociacions.