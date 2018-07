Entitats del Pla de l'Estany condemnen una agressió feixista negada pels mossos

Tretze entitats i partits polítics del Pla de l´Estany han signat un comunicat de repulsa a «una agressió feixista» dissabte a Porqueres que hauria comès «un grup d´espanyolistes contra una parella que estava tranquil·lament asseguda en un bar», uns fets que els Mossos d´Esquadra desvinculen de cap atac feixista i atribueixen a una discussió pels gossos entre dues persones que es coneixen.

La Taula per la República del Pla de l´Estany ha difòs un manifest signat per ella mateixa, el CDR, l'ANC, el Col·lectiu La Falç, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Arran, Endavant, el Casal Popular Independentista, la CUP, ERC, PDeCAT, ICV-Independents de Banyoles i Junts per Banyoles-ERC. El text detalla que «un grup de persones es va abraonar» sobre la parella «a crits de ´Viva Espanya´», un d´ells «armat amb un bastó», quan es va acomiadar d´un amic amb un «visca la república».

També especifica que «la parella va patir diverses ferides de consideració tals com un nas fracturat, algunes dents trencades, punts de sutura i rascades» i que, dies després de denunciar-ho als mossos, la mateixa persona va intentar tornar-los a agredir en un bar de Banyoles. Els signants condemnen que «es tracta indubtablement d´una agressió amb caràcter feixista que pretenia lesionar a persones només per motius ideològics».



Versió policial diferent

Els Mossos d'Esquadra van confirmar la presentació de la denúncia per aquest incident, que han informat que es va produir dissabte al matí a Porqueres, però neguen que tingués una motivació feixista i informen que es va tractar d'una discussió entre dues persones, conegudes entre elles, per un tema relacionat amb els seus gossos. Una discussió durant la qual, segons les mateixes fonts policials, es van intercanviar insults de contingut polític.