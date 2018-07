La Generalitat i la Diputació compren el cràter del volcà Santa Margarida

El cràter del volcà Santa Margarida situat a Santa Pau (Garrotxa) i inclòs en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha passat a ser de titularitat pública. La Diputació de Girona i la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, han aportat els 1,16 milions d'euros per comprar les dotze hectàrees que fins ara pertanyien a uns particulars juntament amb una casa. L'acord, que ha donat a conèixer el conseller de Territori, Damià Calvet, acompanyat del president de la Diputació, Pere Vila, inclou la cessió de la gestió a l'equip del parc natural que impulsarà actuacions per garantir la fisonomia d'aquest volcà emblemàtic i evitar-ne l'erosió. Calvet ha afirmat que és un "orgull com a país" poder anunciar aquesta compra que "suma al mapa PEIN" i demostra la "voluntat de perdurar com a país". També ha admès alguns reptes que caldrà assumir, com la millora de l'accessibilitat de la zona, alhora que s'ha compromès a recuperar de forma progressiva els nivells d'inversió del parc assolits en els darrers anys.