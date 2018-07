Més de 300 activistes sortiran de Salt cap a Itàlia per defensar els refugiats

Cent trenta organitzacions que defensen els drets de les persones refugiades arreu de l'Estat sortiran de Salt direcció a Itàlia la setmana vinent, el divendres 13 de juliol, dintre de la tercera Caravana Obrim Fronteres. Grècia i Melilla van ser el destí de les edicions anteriors, mentre que ara s'ha escollit una de les principals vies d'accés dels migrants que es juguen la vida al Mediterrani, on darrerament s'han produït diversos episodis que vulneren els drets humans a la frontera europea.

L'elecció del punt de partida no és casual, ja que l'organització vol subratllar la incidència de la immigració a Salt, on ahir van remarcar que un de cada tres dels seus ciutadans no tenen dret a vot «i, per tant, es troba exclòs de les decisions polítiques que afecten el seu dia a dia». Un motiu que s'afegeix a la voluntat de denunciar «els atacs constants als activistes socials», com els que van patir tres militants de l'Espai Antiracista de Salt i Girona, als quals Plataforma per Catalunya va denunciar per delictes d'odi.

La Caravana Obrim Fronteres mobilitzarà més de 300 persones, entre elles integrants de l'Espai Antiracista i de Girona Acull, que marxaran de Salt passada la mitjanit del 13 de juliol cap a la frontera franco-italiana, a Ventimiglia i Briançon. Un cop allà, s'afegiran a una manifestació amb participació internacional i un ferri els traslladarà a Sicília, on visitaran el centre d'internament de sol·licitants d'asil més gran de la Unió Europea, a Mineo, i alguns dels ports de major arribada de migrants, des dels quals operen els vaixells de rescat i les ONGs.

Els participants de la caravana aniran arribant a l'Ateneu Coma Cros de Salt entre les 7 i les 8 del vespre; i a dos quarts de 9 sortiran en manifestació fins al Parc de la Sèquia Monar, acompanyats de la banda marcial 504 d'Hondures. Aquí es realitzarà un sopar popular cuinat per diferents entitats de persones migrades de Salt i, a dos quarts de 10 de la nit, començarà un concert, amb els beneficis de la barra destinats a la causa palestina. Finalment, a la 1 de la matinada es tancarà l'acte –que estarà obert a tothom– per acomiadar els participants a la caravana que, entre altres coses, també vol visibilitzar la violència cap a les dones durant el trànsit migratori i l'explotació laboral de les treballadores transfrontereres.

Com a novetat, enguany s'organitza una Caravana Exprés que tornarà el 15 de juliol, amb parada a Argelers.