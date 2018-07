Olot millorarà el subministrament d'aigua potable amb un nou dipòsit

La construcció d'un dipòsit per millorar el subministrament d'aigua potable a Olot és un dels punts del programa d'inversions d'aquets servei per al període 2009-2029 que va aprovar ahir la junta de govern local. Aquesta instal·lació, que entrarà en funcionament el juny de l'any que ve, se sumarà al dipòsit que actualment ja hi ha a la ciutat. Tindrà una capacitat de 5.000 m?3; i permetrà «doblar la capacitat actual d'emmagatzematge així com resoldre possibles incidències que es puguin produir», segons ha explicat el regidor d'Infraestructures, Josep Gelis, que ha destacat la importància d'aquesta obra.

Costarà 1 milió d'euros que assumirà Sorea, l'empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa municipal, tal com estableix la concessió del servei.

La construcció del dipòsit començarà aquest agost per un període de deu mesos i es farà en dues fases. La primera, inclou la construcció i accés de la nova instal·lació així com les canonades en el tram que connectarà fins a l'avinguda Sant Jordi on es preveu la connexió a la xarxa ja existent. La segona fase preveu la construcció d'un nou punt de captació i les canonades que aniran també fins a l'avinguda de Sant Jordi on es farà la connexió definitiva amb les canonades ja construïdes en la primera fase.

Se situarà per sobre del barri de Benavent a la vessant nord-oest de Batet. Concretament, a uns terrenys pròxims al mas de la Clapera al sectu sud 4 Batet- La Vila. Serà de forma rectangular amb uns 53,30 m de llarg per 20,40 m d'ample i 6,75 m d'alçada i amb una capacitat màxima d'uns 5.000 m?3; d'aigua.

Es projecta de forma semisoterrada per tal de reduir l'impacte paisatgístic i millorar la integració amb l'entorn.