Com prendre les regnes de la malaltia mental, explicat en primera persona

Donar eines, des de l'experiència, per prendre les regnes de la malaltia mental i apoderar els afectats amb la implicació de les seves famílies i dels professionals és l'objectiu d'una iniciativa que s'acaba de tancar «amb bons resultats», segons assenyalen des del Centre de Salut Mental del Gironès i del Pla de l'Estany, on s'ha dut a terme. D'aquest programa, que vol apoderar els afectats amb una malaltia mental per implicar-los en el seu procés de recuperació, se n'han beneficiat 32 famílies, 43 usuaris i 47 professionals de la Xarxa de Salut Mental.

Aquest programa, anomenat Prospect, vol convertir les persones amb un problema de salut mental en agents de salut actius en la seva recuperació per millorar la qualitat de vida, i ho fa amb una formació voluntària dinamitzada per persones que viuen la malaltia en primera persona, com a familiar, com a propi afectat o com a professional de la salut mental, respectivament.

En el mòdul dirigit a afectats per un trastorn mental es posen les bases per a la recuperació de la persona i la seva plena incorporació en la societat i, per ajudar-la a afrontar la seva situació, se li donen eines per promoure la interacció social i combatre l'estigma en salut mental. Pel que fa al mòdul pensat per a familiars i amics d'afectats per un trastorn mental, pretenia donar-los estratègies útils per afrontar la quotidianitat de la malaltia mental. L'objectiu era reforçar el paper del cuidador com a figura important en el procés de recuperació del familiar afectat i conscienciar-lo de la importància de cuidar-se per poder cuidar. Cal tenir en compte que a Catalunya el 90% de les persones amb un trastorn mental greu viu amb la seva família, que passa a ser un agent fonamental per a la seva recuperació. Per la seva banda, l'espai formatiu dirigit als professionals consistia en un espai de reflexió sobre la relació entre la malaltia mental, el concepte de ciutadania i el paper de les persones afectades per un trastorn mental dins de la societat actual.

«Hem treballat el rol del professional com a instrument en el procés de capacitació dels nostres usuaris perquè preguin consciència dels seus drets», explica Eduard Palomer, coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària del Gironès i Pla de l'Estany, i professional que ha cursat la formació. «L'apoderament és clau en el model d'atenció comunitària en salut mental», afirma Palomer.

El programa Prospect és una de les fases del projecte «Activa't per la salut mental» que es va iniciar l'any 2016 com a prova pilot a dotze territoris catalans seleccionats, entre ells el sector del Gironès i Pla de l'Estany. El projecte impulsat per la federació d'associacions de familiars Salut Mental Catalunya, la Federació Veus i la Generalitat ha estat executat a Girona per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i el proveïdor de serveis sanitaris Institut d'Assistència Sanitària de manera directa amb familiars i persones amb problemes de salut mental.

A més del Prospect i com a part del projecte «Activa't», els usuaris i familiars han participat de grups multifamiliars i ara s'enrolaran en els grups d'ajuda mútua.