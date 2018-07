Una protesta laboral a França afecta els TAV

Per a avui i demà hi ha convocada una vaga de treballadors de l'operador ferroviari francès SNCF, que afectarà la circulació de trens de Rodalies, regionals i d'alta velocitat per la línia Barcelona-Portbou. De fet, informa Renfe, ahir ja es van produir les primeres cancel·lacions: els combois que van sortir de Madrid a les 13.25 hores amb destinació a Marsella i de Barcelona, a les 18.30, cap a Tolosa no van cobrir el tram francès. Avui i demà, els trens Madrid-Barcelona-Marsella, Barcelona-Tolosa i Barcelona-Lió tampoc circularan pel «recorregut internacional». El mateix passarà, diumenge, amb els trens de Barcelona a Marsella i Tolosa. Els serveis AVE i Avant entre Figueres i Barcelona no patiran afectacions, assegura Renfe. En canvi, l'operador no garanteix que els combois de la línia de Puigcerdà arribin fins a la Tor de Querol ni tampoc que els regionals de la línia de Portbou enllacin amb l'estació francesa de Cervera de la Marenda.