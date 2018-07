La vaga de dos dies a Ryanair amenaça d'espatllar el viatge a 11.600 clients de Vilobí

Per als dies 25 i 26 de juliol vinents, Ryanair té programades 72 operacions amb origen o destí a l'aeroport de Girona-Costa Brava, informa el web corporatiu de la companyia: 36 enlairaments i 36 aterratges. Si s'acaba confirmant la vaga dels tripulants de cabina convocada pels sindicats espanyols USO i Sitcpla –la protesta laboral s'estén a Bèlgica, Itàlia i Portugal– uns 11.600 clients de la línia aèrie irlandesa quedarien exposats a una cancel·lació eventual dels viatges, a l'espera que l'autoritat competent decreti els serveis mínims (Ryanair acostuma a volar amb aeronaus Boeing 737-800, amb capacitat per a 162 passatgers). A Espanya, 1.800 tripulants de cabina estan cridats a la vaga, prevista per a unes dates d'activitat intensa a l'aeroport de Vilobí d'Onyar (el dia de més activitat de l'any 2017 va ser el dissabte, 29 de juliol, amb 80 operacions). El personal de Ryanair reclama a la direcció que respecti els drets laborals que amparen les legislacions de cada país i que els permeti, per exemple, elegir representants sindicals que pugui negociar un conveni col·lectiu. Per al 12 de juliol hi ha convocada una vaga de pilots a Irlanda, que durarà 24 hores i que també pot generar afectacions a l'aeròdrom gironí.



Vols a nou països

En qualsevol cas, per als dies 25 i 26 de juliol Ryanair té programats vols d'anada i tornada a Bèlgica (Brussel·les); França (París); Alemanya (Berlín, Düsseldorf, Frankfurt-Hahn, Baden-Baden i Menningen); Irlanda (Cork i Dublín); Itàlia (Cagliari, Pescara i Pisa); Letònia (Riga); Malta; Holanda (Eindhoven); Polònia (Poznan i Breslàvia); Romania (Oradea) i el Regne Unit (Belfast, Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Liverpool, Londres i Manchester).

El 85% dels viatgers que van passar per l'aeroport de Girona els cinc primers mesos d'aquest any són clients de la companyia irlandesa: segons Aena, van volar amb Ryanair 475.447 persones de gener a maig, un 2,7% més que el mateix període de l'any passat. Al llarg de l'any passat, la companyia va transportar de l'ordre d'1,5 milions de passatgers aproximadament.



Aplicar la legislació nacional

«Reclamem el dret dels treballadors a escollir a qui volen que els representin a la companyia» i l'«aplicació de la legislació nacional», declara la presidenta del sindicat espanyol Sitcpla, Monique Duthiers, a l'agència Efe. Aquesta portaveu recorda que els treballadors de Ryanair –que va tancar l'exercici 2017 amb 1.700 milions d'euros de beneficis– han evitat fins ara fer declaracions perquè tenen por: «El 2018, a la Unió Europea, encara hi ha por de represàlies per part de l'empleador en cas de vaga», va lamenta Duthiers, que exigeix a les autoritats europees que obliguin la companyia irlandesa a «respectar la llei».