La Generalitat subhasta per 305.000 € una casa de Girona que es licitava per 136.900

El Govern de la Generalitat ha venut per 305.000 euros en subhasta pública, i per més del doble del preu inicial amb què va sortir a licitació, una propietat situada al número 46 del carrer Josep Ametller i Viñas de Girona provinent d'una herència sense testament. Aquest immoble formava part d'un paquet de 46 finques repartides pel territori català i aconseguides de la mateixa manera, entre les quals hi havia un altre edifici de Girona i una casa de Breda que no es van adjudicar.

Aquest dijous, la Direcció General de Patrimoni va convocar la subhasta pública a l'alça d'una sèrie d'immobles provinents d'herències intestades, a la qual es van presentar 156 ofertes per a 27 propietats.

Pel que fa a Girona, només es va vendre una casa de planta baixa i un pis, complementada amb un hort, que es troba al carrer Josep Ametller de la capital i que pertanyia a Joana Masó Vila. La Generalitat va adquirir la finca per herència intestada, després d'una interlocutòria que el Jutjat de Primera Instància número 8 de Girona va dictar el 24 de setembre de 2002. Segons consta a la documentació que el 9 de maig de 2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'import de licitació d'aquesta propietat era de 136.900 euros, menys de la meitat dels 305.000 pels quals s'ha acabat venent.

En canvi, les altres dues propietats gironines continuen en mans de Patrimoni. La més cara d'elles es correspon a un solar situat al paratge conegut com «Les Enderrocades», al número 15 de Taquígraf Martí, sobre el qual hi ha edificada una casa de planta baixa que disposa d'un pati. També es tracta d'una herència sense testament de Joana Masó i, en aquest cas, el seu preu de licitació era de 223.100 euros.

La tercera finca pendent de venda és una casa urbana situada a Breda (Selva), de planta baixa i un pis, amb un hort a la seva part posterior, que té l'adreça al número 22 del carrer Sant Josep i es va posar a subhasta per 55.000 euros.

Tal com va informar la Generalitat, amb els 19 immobles que dijous van quedar deserts en la licitació es podran posar a la venda de manera directa en el transcurs d'un any.