Girona Dones vestides de negre contra les agressions als Sanfermines

L'associació Dona dona'm la mà va realitzar ahir a la tarda una concentració simbòlica per expressar el rebuig a agressions contra les dones tot coincidint amb l'arrencada de les festes de Sant Fermí a Pamplona, on un grup de cinc homes autodenominats La Manada van violar una noia. Diverses organitzacions feministes d'arreu de l'Estat van fer una crida a vestir samarreta negra el dia del «Chupinazo», que es va dur a terme ahir al migdia, com a forma de protesta contra les violacions i les agressions contra les dones. Val a dir que col·lectius de dones navarreses van discrepar de l'acció i van defensar el dret a vestir de blanc, com és tradició. A Girona, integrants de l'entitat Dona dona'm la mà es van reunir davant l'edifici dels jutjats vestides de negre i amb un mocador de color vermell, que identifica els Sanfermines.