El Govern preveu començar les obres de la variant d'Olot el 2019

La Generalitat manté el calendari previst d'inici obres de la futura variant d'Olot per al 2019. Ho aventurava el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que recorda, però, que es tracta d'una obra «complexa» que inclou la variant de les Preses i el tram estatal que connectarà la variant d'Olot amb l'A-26. «Se segueix treballant a nivell tècnic per després començar amb les licitacions», deia, ahir, Calvet, convençut que els traçats definitius assoliran el consens assolit fins ara al territori. Per altra banda, el conseller parlarà amb el Ministeri de Foment del tram que és competència de l'Estat un cop el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra. El Govern espanyol va acordar fa uns mesos amb la Generalitat el traspàs de la coordinació del tram nord, que va des del barri de l'Hostal del Sol fins a l'enllaç amb l'autovia A-26 de la Canya. Ambdues administracions es van emplaçar a signar un protocol, document que el Govern català ja va fer arribar a Foment a l'espera d'una resposta. Des del maig passat, però, Foment no ha donat cap resposta, actitud que va indignar l'Ajuntament d'Olot, que considerava que es tornaven a encallar uns treballs molt necessaris per seguir endavant amb tot el projecte. Per que fa a la futura variant de les Preses, s'està pendent de la redacció del projecte informatiu. El gener passat, es va anunciar que properament es posaria a licitació i, en aquest context, el Departament de Territori i Sostenibilitat preveia que l'adjudicació es fes aquest estiu. Aquest document és el que recollirà totes les opcions de traçat per arribar finalment a un únic recorregut acordat. «És un projecte molt ambiciós, que ve de lluny; sabrem donar continuïtat al consens territorial», diu Calvet.