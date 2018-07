El Puig de les Basses registra en cinc mesos 15 agressions a funcionaris

Durant els darrers cinc mesos des que ha començat el 2018 a la presó del Puig de les Basses ja s'han registrat un total de quinze agressions a funcionaris. Així ho mostren les dades proporcionades pel Centre Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que també posen en relleu que aquestes agressions han estat de caràcter lleu.

La xifra que s'ha comptabilitzat en gairebé mig any supera ja, en aquests moments, les registrades els dos anteriors. El 2017 s'havien registrat sis agressions a funcionaris, i, un any abans, el 2016, un total de deu. També s'han fet públiques les temptatives d'agressió en aquest centre penitenciari, que durant els cinc primers mesos del 2018 han arribat a tres.

En comparació amb la resta de presons catalanes, la de Figueres no és de les que han registrat un nombre més elevat d'agressions, cosa que la situa a mitja taula de la llista que encapçala amb diferència el Centre Penitenciari de Quatre Camins, amb una trentena d'agressions a funcionaris (8 de caràcter greu i 22 de lleus). Seguidament, s'hi poden trobar el centre de Joves, Brians 2 i Brians 1, totes tres amb una majoria d'agressions lleus. Per contra, el centre penitenciari que n'ha registrat menys des del mes de gener fins al 31 de maig d'aquest 2018 ha estat el centre de dones, amb només una agressió de tipus lleu.

Pel que fa a les temptatives, en aquest cas el centre penitenciari de Brians 1 se situen en primer lloc, amb una xifra de 22, seguit de Quatre Camins (20), Brians 2 (10) i Joves (6). La presó figuerenca ocupa aquí la penúltima posició d'una llista de vuit centres.

Des del sindicat expliquen que les causes de les agressions poden ser múltiples, entre elles «la manca de funcionaris, la sobreocupació, l'envelliment de la plantilla, la manca de personal especialitzat en interns amb trastorns psiquiàtrics, la manca de formació específica i la manca o obsolescència del material operatiu necessari per a la seguretat dels professionals penitenciaris i dels mateixos interns». Per aquest motiu demanen que «s'actuï amb contundència» i que es pugui potenciar «el protocol unificat contra les agressions» aprovat a principi d'any.