Una tempesta d'estiu deixa pluja intensa i pedra al Ripollès i la Selva

La calor ha derivat en tempesta d'estiu aquest dissabte a la tarda, especialment a les comarques del Ripollès i la Selva. Fins a les 7 de la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que s'havien acumulat quantitats de pluja de 56,1 litres d'aigua per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses, 24,6 dels quals han caigut en només mitja hora. Aquesta ha estat un dels registres destacats de Catalunya. També al Ripollès, a Ribes de Freser la calamarsada ha deixat pedres d'entre 2 i 3 centímetres. A les imatges, tal com s'ha vist des de l'Estació Metereològica de Ribes de Freser, MeteoRibes.





En un altre punt de les comarques gironines, a, la precipitació de pluja ha sigut de 27,8 litres per metre quadrat en 30 minuts, 4,1 dels quals en un sol minut, acompanyats de calamarsa.Una pedra que també ha caigut de manera localitzada en altres punts de la Selva, com araEn altres municipis, com, la tempesta de pluja també hi ha passat amb força. La intensitat de l'aigua també hi estat destacada a, on s'han recollit 25,7 litres per metre quadrat en mitja hora, segons informació del mateix Servei Meteorològic de Catalunya.