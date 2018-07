Unes 32.000 persones a Girona van canviar de residència el 2017

Sis de cada deu persones que durant l´any passat van canviar de residència a les comarques gironines ho van fer a la mateixa demarcació però el 30% va optar per marxar altres províncies, principalment de Catalunya i Andalusia, segons l´enquesta de variacions residencials de l´Institut Nacional d´Estadística (INE).

Les xifres mostren com 31.806 persones es van donar de baixa de la seva residència el 2017, de les quals 23.114 tenien nacionalitat espanyola i la resta, 8.692, estrangera. I on han anat? La majoria, 19.982 persones, a la mateixa província (dels quals 11.256 són nascuts a Girona) i 11.824 es van traslladar a altres comunitats (dels quals 4.532 nascuts a Girona).

En conjunt són 576 persones més que han canviat de residència respecte al 2016, quan en van ser 31.230. L´estadística registra xifres des del 1998. Comparat amb llavors, ara canvien de residència un 81% més de persones. Aquell any de fa dues dècades es van donar de baixa de l´habitatge 17.600 persones. Des de llavors la mobilitat va créixer, arribant al màxim històric el 2007, amb 36.833.

A banda de les 19.982 persones (de les 31.806) que van canviar de residència a la mateixa província, el gruix més important es va traslladar a altres províncies catalanes, sobretot, a Barcelona (6.667), seguit de Lleida (281) i Tarragona (426). Amb Barcelona es produeix habitualment un intercanvi. Durant el 2017 es van traslladar 7.284 persones de Barcelona a Girona.

Després de Catalunya, Andalusia és el segons destí de les persones que fins a l´any passat residien a Girona (1.080) amb Màlaga i Granada entre les principals províncies. València (680), Madrid (520), les Balears (311) i les Canàries han estat les altres principals comunitats autònomes de destí.

L´enquesta també ha registrat els moviments dels nascuts a la província de Girona. En aquest cas, de les 31.806 persones que van canviar de residència, 15.788 eren nats a la demarcació. D´aquests, 11.256 van anar altres punts de la província de Girona, mentre 4.532 ho van fer altres zones de Catalunya –2.247 a Barcelona. Entre les principals comunitats de destí dels gironins hi ha, de nou, Andalusia (555), València (229), Madrid (229), les illes Balears (167) i les Canàries (137).

Tot i això, durant el 2017 van arribar més persones a la província que no pas en van marxar. Així, mentre 11.824 persones que residien a Girona van marxar a altres províncies, 12.851 van escollir Girona com a destí, de les quals 9.223 de nacionalitat espanyola i 3.628. Les principals comunitats de procedència van ser de Catalunya, Andalusia (1.241), València (685), Madrid (535), Balears (339) i les illes Canàries (319).