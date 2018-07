Quim Torra ret homenatge «al coratge i la valentia» de Josep Irla a St. Feliu de Guíxols

El president de la Generalitat, Quim Torra, va realitzar ahir la seva primera visita institucional a la tomba del 127è president del Govern de Catalunya, Josep Irla, al cementiri de Sant Feliu de Guíxols. Aquest municipi va ser el punt de partida d'una jornada presidencial a les comarques gironines, d'on el polític és originari, que va acabar a la 52a edició de la Cantada d'Haveneres de Calella de Palafrugell.

Acompanyat per l'alcalde guixolenc, Carles Motas –que el va rebre a l'Ajuntament al migdia–, Quim Torra va retre homenatge «al coratge i la valentia» d'un president que, tal com va manifestar, «va representar amb gran dignitat una fidelitat a la terra com pocs altres, tant a la presidència del Parlament com a la presidència de la Generalitat».

Com a mostra de respecte, Torra va fer una ofrena floral davant la tomba on reposen les despulles d'Irla, de qui va dir que va presidir el Govern «en uns moments complicadíssims, lluitant sempre per tres objectius: la pau, la justícia i la llibertat». «Els catalans del 2018 podem emmirallar-nos amb una de les grans personalitats de la història com és Josep Irla», va afegir el president.

Hores més tard, a les 7 de la tarda, el màxim responsable de la Generalitat de Catalunya va conèixer la Fundació Josep Pla de Palafrugell. En aquest cas, Torra va estar acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Carme Renedo.

Després d'una recepció institucional a l'Ajuntament palafrugellenc, ja al vespre, Quim Torra i Carme Renedo es van desplaçar fins a la platja de Port Bo, a Calella, per tal d'assistir a la cantada d'havaneres. Aquest esdeveniment dona per inaugurada la temporada d'estiu i la delegació governamental es va completar amb la consellera de Justícia, Ester Capella.