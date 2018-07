Una tempesta d'estiu deixa pluja intensa i pedra localitzada al Ripollès i la Selva

La calor va derivar en tempesta d'estiu ahir a la tarda, especialment a les comarques del Ripollès i la Selva. Fins a les 7 de la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informava que s'havien acumulat quantitats de pluja de 56,1 litres d'aigua per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses, 24,6 dels quals van caure en només mitja hora. Aquesta va ser un dels registres destacats de Catalunya. També al Ripollès, a Ribes de Freser la calamarsada va deixar pedres d'entre 2 i 3 centímetres. En un altre punt de les comarques gironines, a Santa Coloma de Farners, la precipitació de pluja va ser de 27,8 litres per metre quadrat en 30 minuts, 4,1 dels quals en un sol minut, acompanyats de calamarsa. En aquesta localitat la pedregada va ser especialment virulenta. Diversos veïns van penjar a les xarxes socials vídeos i imatges de la forta tempesta. El Meteocat també va donar una dada que reflecteix la magnitud de la tempesta: la del vent que la va acompanyar i que ahir va deixar ratxes fortes de fins a 65,9 quilòmetres per hora a Santa Coloma de Farners. Segons diverses fonts, els baixos de l'institut Salvador Espriu de la localitat van quedar negats amb un metre d'aigua.

Via Twitter, el consistori va informar de la situació: «Aiguat i pedregada forta avui a #SCFarners. Gràcies a tots els Serveis d'Emergència i equips municipals per ajudar a resoldre les incidències». En aquesta línia, fonts de l'ajuntament van afegir que «sortosament, no cal lamentar danys personals», i van assegurar que «des d'ara treballem per restablir normalitat a les zones afectades per inundacions».

La pedra també va caure de manera localitzada en altres punts de la Selva, com ara Sils o Sant Hilari Sacalm; en altres municipis, com Vidreres, la tempesta de pluja també hi va passar amb força. La intensitat de l'aigua també va ser destacada a Anglès, on es van recollir 25,7 litres per metre quadrat en mitja hora, segons informació del mateix Servei Meteorològic de Catalunya.



Apagada a Girona

Uns 470 clients de Girona es van quedar ahir sense llum, segons va informar ahir al vespre Endesa. La manca de subministrament elèctric es va deure a una avaria al centre de transformació. La incidència va començar cap a dos quarts de set de la tarda i en un primer moment va afectar més de 2.400 clients. A les 19.23 hores el nombre de clients sense llum es va poder reduir a 470. Segons la companyia elèctrica, els tècnics treballaven per poder restablir el subministrament a tots els habitatges per telecontrol. Protecció Civil va informar a través de les xarxes socials que la incidència afectava la zona pròxima al carrer Grup dels Germans Sàbat.