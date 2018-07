Desmantellen un cultiu de 3.300 plantes de marihuana amagat enmig d'un bosc a Vilademuls

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 3.300 plantes de marihuana que es trobava amagat enmig d'un bosc de Vilademuls (Pla de l'Estany). Uns agents que feien patrullatge per la zona van localitzar el camp aquest passat divendres. Tenia una extensió aproximada de 835 metres quadrats, i allà hi creixien fins a 2.500 plantes. Al costat, els Mossos també van trobar-hi dues tendes de campanya (on possiblement hi pernoctaven els encarregats de vigilar la plantació). Una mica més avall, a tocar d'un riu, els Mossos van trobar un assecador on hi havia 800 plantes més. Per destruir la droga, la policia va desplaçar una trituradora fins al lloc. Els agents d'investigació s'han fet càrrec del cas i treballen per intentar localitzar i detenir els responsables del cultiu. Precisament, a mitjans de l'any passat, i en una zona boscosa del mateix municipi, els Mossos van desmantellar una plantació industrial formada per 18.000 plantes de marihuana. En aquella operació, van arrestar dos homes.

Nova descoberta de marihuana a les comarques gironines. En aquest cas, oculta dins un bosc de Vilademuls. Uns agents dels Mossos d'Esquadra que patrullaven per la zona van descobrir un camp ple de droga el passat divendres. Eren cap a quarts d'una del migdia quan els policies van localitzar la plantació.

En total, hi havia fins a 2.500 plantes de marihuana, que creixen en un camp d'uns 835 metres quadrats. Allà mateix, els Mossos també van trobar-hi dues tendes de campanya, tot i que no hi havia ningú a dins. Una mica més avall, i ja a tocar del riu –on els responsables del cultiu agafaven l'aigua- la policia va descobrir-hi un assecador de droga. Hi havia 800 plantes més que s'estaven assecant.

Els Mossos d'Esquadra van tallar totes les plantes de marihuana i les van destruir amb l'ajuda d'una trituradora. Tant les que creixien al camp com aquelles que s'assecaven al sol. La policia ha obert diligències per un delicte contra la salut pública i treballa per intentar localitzar els responsables de la plantació.



Més de 18.000 plantes

Aquesta no és l'única plantació de marihuana que es descobreix en un bosc del municipi. Precisament, el maig de l'any passat, els Mossos d'Esquadra van desmantellar una autèntica plantació industrial a Orfes, un nucli que pertany a Vilademuls.

En aquella ocasió, en uns terrenys propers al riu, hi van trobar fins a 18.000 plantes de marihuana. I allà mateix també van detenir dos romanesos de 36 i 50 anys, que s'encarregaven de vigilar la plantació. S'havien construït una cabanya a la zona, on hi havien portat dos llits i estris de cuina.