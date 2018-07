Detenen cinc persones per marxar sense pagar d'hotels de luxe gironins

Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada quatre homes i una dona, d'entre els 27 i 29 anys i domiciliats al Regne Unit i Irlanda, després que marxessin sense pagar de diferents hotels de luxe de les comarques de Girona. Els imputen delictes d´apropiació indeguda, estafa, contra la salut pública i conducció temerària.

Els fets es remunten al passat 2 de juliol, al voltant de les 21:30 hores, quan agents de la comissaria de Girona van observar, a l´alçada de la carretera de Santa Eugènia de la mateixa població, un turisme que circulava de manera temerària. Els mossos el van aturar en una benzinera de la zona i, després de fer les comprovacions pertinents, van comprovar que el vehicle constava com a sostrets.

En el moment de la detenció dels dos ocupants, es va atansar al lloc un altre vehicle ocupat per un noi i una noia que manifestaven ser amics dels primers i van explicar als agents que es trobaven allotjats en un hotel de luxe de la ciutat de Girona. Després de l´escorcoll d´aquestes persones els agents van observar que duien diverses targetes de crèdit a nom d´una cinquena persona i que el vehicle amb el què circulaven també era sostret. Per aquests motius, també se´ls va detenir.

Els agents van adreçar-se a l´hotel on els joves s´allotjaven per tal de localitzar el titular de les targetes de crèdit i efectuar altres comprovacions. Una vegada al lloc, van saber que feia un dies que es trobaven allotjats en tres habitacions de l´establiment i que no havien realitzat el check out dins el termini establert. Els mossos van revisar les habitacions, on van intervenir diverses claus de vehicles, pastilles (presumiblement èxtasi), ordinadors portàtils, fragments d´haixix, telèfons mòbils i una màquina amb la qual podien fer el marcatge de la numeració de les targetes.

Els agents van continuar investigant si aquestes persones podrien estar relacionades amb altres fets i van comprovar que havien estat allotjades en altres establiments de la demarcació, concretament a la zona de Platja d´Aro i Lloret de Mar, i havien marxat sense abonar l´import, estafant uns 2000 euros per estada.

El 4 de juliol els agents van localitzar i detenir el cinquè integrant de la banda i titular de totes les targetes de crèdit falses.

La investigació continua oberta per tal de quantificar la quantitat estafada i no es descarta que hi pugui haver altres establiments afectats.

Els detinguts van passar el dia 5 de juliol a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Girona.