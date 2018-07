La Guàrdia Civil deté el regidor de Seguretat de Portbou

Francisco Ábalos, regidor de Mercat Municipal i Seguretat Ciutadana de Portbou, va ser detingut dissabte a la tarda per la Guàrdia Civil per un suposat delicte de desobediència i resistència a l'autoritat que hauria comès mentre intentava mediar en un enfrontamenrt entre un usuari d'un aparcament de la localitat i dos empleats del mateix. Segons va informar ahir la Cadena SER, Ábalos va ser emmanillat i portat a la caserna de la Guàrdia Civil, encara que una estona més va ser deixat en llibertat, tot i que se li van mantenir els càrrecs.

L'incident que va acabar amb la detenció d'Ábalos (policia nacional retirat i regidor per la independent Candidatura Local de Portbou-CP) va començar segons sembla dissabte a la tarda, a l'aparcament municipal de la Riera. Un client de l'estacionament s'hauria enfrontat amb dos empleats i s'haurien presentat a la zona, gairebé de manera simultània, el regidor i una patrulla de la Guàrdia civil, que té la casaerna molt a prop del lloc dels fets.

Ábalos, en la seva condició de representant municipal, hauria intentat mediar en la discussió de l'aparcament, moment en el qual, segons alguns testimonis citats per la Cadena SER, un dels dos guàrdies civils de la patrulla li hauria demanat que s'identifiqués. El regidor hauria replicat que ja sabia qui era, i quin càrrec tenia a l'Ajuntament, i per aquest motiu s'hauria negat a identificar-se. La discussió entre el Guàrdia civil i Francisco Ábalos hauria anat pujant de to fins que el primer el va emmanillaro, com es pot veure en un video difós també ahir per la Cadena SER, en el qual es pot apreciar igualment com el regidor és empentat perquè vagi avançant per la Rambla del municipi, suposadament en direcció a la caserna de la Guàrdia civil. L'altre agent de la patrulla no intervé en la detenció ni en el trasllat.

Després d'una estona a la caserna, Francisco Ábalos va ser alliberat, però segons sembla se li van mantenir els càrrecs de desobediència i resistència a l'autoritat.